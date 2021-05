03 maggio 2021 a

Copenaghen, 3 mag. (Adnkronos Salute) - La Danimarca ha deciso di non usare il vaccino anti-Covid di Janssen (Johnson&Johnson). La decisione è stata adottata nel corso di una riunione presieduta dal ministro della Salute, Magnus Heunicke, in seguito ai rarissimi casi di trombosi insolite riscontrate dopo la somministrazione del prodotto. Per la stessa ragione la Danimarca aveva deciso di bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca.