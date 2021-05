03 maggio 2021 a

a

a

Milano 3 mag. (Adnkronos) - Quasi la metà dei nuovi casi di Covdi19 in Lombardia è in provincia di Milano, con 306 positivi rilevati dai tamponi. Di questi, 104 sono in città. Zero casi, oggi, in provincia di Lodi.

A Bergamo i contagi sono 42, a Brescia sono 64. Monza ne conta 76, Varese 67, Como 8, Cremona 8, Lecco 10, Mantova 26, Pavia 7 e Sondrio 3.