Covid: Montesano, 'la gente in piazza per l'Inter ma non per rivendicare la sua libertà'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Caspita che mobilitazione per lo scudetto dell'Inter! Per carità felicitazioni ai neo campioni, ma se ci fosse la stessa voglia di scendere in piazza per la propria libertà e la salvaguardia della propria salute, non sarebbe meglio? Gli italiani scendono in piazza per lo scudetto dell'Inter, ma non per rivendicare la loro libertà". A dirlo all'Adnkronos è Enrico Montesano, commentando i festeggiamenti in Piazza del Duomo a Milano per lo scudetto dell'Inter.

L'attore romano sabato 8 maggio sarà in piazza a Roma, nel quartiere di Montecucco, per una manifestazione che definisce "politico-satirica" in cui tratterà diversi temi spinosi legati al covid, dal vaccino alle restrizioni delle libertà individuali. "Sapere è potere. Sono uno spacciatore di pensieri di libertà, voglio informare le persone", spiega Montesano.