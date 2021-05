Tv: Disney+, debutta la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch

03 maggio 2021 a

a

a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - In occasione del 4 maggio (May the 4th), anche conosciuto come Star Wars Day, su Disney+ debuttano la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch; un cortometraggio de I Simpson a tema Star Wars, unico nel suo genere; e alcune esperienze cinematografiche a tema per celebrare una galassia lontana, lontana.

Come regalo speciale per i fan, su Disney+ arriverà Maggie Simpson in 'Il risveglio della Forza dopo il riposino', un nuovo corto de I Simpson ispirato alla saga, che porta a Springfield i personaggi dell'Universo di Star Wars. Maggie Simpson in 'Il risveglio della Forza dopo il riposino' è il primo di una serie di corti de I Simpson che Disney+ rilascerà nel corso dell'anno, rendendo omaggio ai diversi brand e ai titoli della piattaforma.