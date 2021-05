Rai: Renzi a Report, 'spero nessuno pagato da servizio pubblico per dire falsità'**

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "C'è un'interrogazione parlamentare su questo e quando ci sarà la risposta del ministro dell'Economia vedremo se, come io penso e spero, sia uno di quei tanti dossier che vengono mandati e non sono veri". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Report del 30 aprile in cui parla del presunto pagamento di 45mila euro per realizzare un servizio sul leader Iv.

"Spero che una trasmissione così importante della Rai non paghi qualcuno per dire falsità. La Rai la pago anche io del resto... Io non ci credo. Non ho alcuno dubbio che il vostro comportamento sia cristallino. Io comunque il dossier non l'ho visto".