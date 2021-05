03 maggio 2021 a

a

a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni fa. Con la conferma delle condanne per la famiglia Ciontoli, oggi si scrive la parola fine su questa tragedia. Il mio abbraccio a Marina e Valerio, non siete soli!". Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato, Paola Taverna.