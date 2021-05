Calcio: Shevchenko, 'scudetto Inter non mi fa piacere ma sono stati bravi'

03 maggio 2021 a

a

a

Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Lo scudetto dell'Inter non mi fa piacere ovviamente ma sono stati bravi". Così l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24. "Hanno fatto un buon campionato, hanno avuto una grande voglia di vincere, la stessa del loro allenatore che stimo molto. Per il Milan l'obiettivo è arrivare in Champions. Siamo nel finale della stagione, ci sono partite importanti. Nella vita bisogna essere positivi e crederci sempre", aggiunge il ct dell'Ucraina.