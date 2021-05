Dl Sostegni: Bernini, 'lavoriamo per migliorarlo, lasciamo polemiche ad altri'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Proroga ed estensione del credito d'imposta sugli affitti di immobili a uso non abitativo per le attività industriali, commerciali e artigianali; stop a Tari, Tosap e alla prima rata Imu; esenzione dal pagamento delle tasse sugli affitti degli immobili a uso abitativo non riscossi; per i ristori possibilità di scelta del periodo di riferimento sul calo del fatturato medio mensile; nuova proroga della tassa sulla plastica; ai giovani under 36 mutuo garantito e niente tasse per l'acquisto della prima casa. Forza Italia è al lavoro per migliorare i decreti Sostegni e far ripartire il Paese. Le polemiche le lasciamo agli altri”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.