Torino, 4 mag. - (Adnkronos) - Il Torino batte 1-0 il Parma nel posticipo della 34/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere il match il gol di Vojvoda al 63'. In classifica i granata salgono a quota 34 agganciando lo Spezia in 15esima posizione, mentre i gialloblù restano fermi al penultimo posto con 20 punti e retrocedono matematicamente in Serie B.