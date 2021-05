Lo sport per bambini vince la pandemia di Coronavirus: Delle accademie di calcio di 211 paesi propongono candidati per Football for Friendship eWorld Championship

04 maggio 2021 a

MOSCA, 4 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il periodo di iscrizione dei candidati al Football for Friendship eWorld Championship des progetto sociale per bambini (F4F) di Gazprom è terminato il1°maggio. Il 14 maggio inizia ufficialmente il campionato mondiale online 2021.

A causa della pandemia il progetto F4F, come nel 2020, anche quest'anno si svolgerà sotto forma di manifestazione eSport. Ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 provenienti da 211 paesi formeranno 32 squadre amichevoli, per partecipare all'e-Champion di F4F 2021. Il campionato verrà trasmesso nella "F4F World", il simulatore di calcio disponibile gratuitamente in 27 lingue per MS, Apple MacOS, Android e iOS. Può essere utilizzato dagli appassionati di sport gratuitamente in tutto il mondo e indipendentemente dalla Championship.

Tenendo conto del COVID-19 e delle limitazioni ad esso correlate, nel 2020 abbiamo deciso in breve tempo di passare provvisoriamente a un formato digitale. Volevamo contribuire con questo a fare in modo che i bambini di tutto il mondo possano rimanere connessi all'insegna dei nuovi valori di F4F, spiega Vladimir Servo, Global Director di Football for Friendship.

In solo pochi mesi il Multiplayer-Simulator F4F World è stato creato dal nulla. Su di esso possono essere organizzate partite di squadra internazionali in tempo reale. Inoltre F47 iniziò una grande discussione sull'adattamento del calcio dei bambini alle condizioni della pandemia di Coronavirus.

I momenti clou della Championship del 2021 saranno: l'estrazione pubblica delle squadre il 14 maggio, l'Online International Friendship Camp dal 15 al 23 maggio e la 2021 Football for Friendship eWorld Championship dal 27 al 29 maggio.

Spero vivamente che ben presto la pandemia non sia che un ricordo e che le manifestazioni calcistiche e sportive possano svolgersi nuovamente all'esterno, all'aria fresca, alla luce del sole e in piena azione. Ciononostante stiamo entrando in una nuova era nella quale utilizziamo attivamente formati di comunicazione ibridi", ha spiegato Frank Ludolph, direttore delreparto Formazione al calcio alla fine del 2020.

Cos'è Football for Friendship:

Il progetto sociale internazionale F4F esiste dal 2013. Viene organizzato da Gazprom. Viene organizzato da Gazprom. Alle otto edizioni precedenti del programma hanno partecipato circa 15 000 ragazzi e bambini tra i 12 e i 14 anni provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Nel 2020 il F4F è stato svolto per la prima volta in formato online.

