Infortuni: Serracchiani, 'agire subito con piano sicurezza lavoro'

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "La tragica morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia, mamma di una bimba piccola, stritolata da un macchinario della fabbrica tessile dove lavorava lascia senza fiato. Facciamo che non diventi l'ennesimo numero di un'atroce statistica". Lo dice Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

"Nel nostro Paese gli incidenti sul lavoro continuano a fare tante, troppe vittime. Sono donne, uomini, volti, storie, famiglie distrutte dal dolore, come quella di Luana a cui va il nostro cordoglio -prosegue-. E un principio fondamentale come la sicurezza sul posto di lavoro che viene tradito. Chiediamo che si proceda speditamente al piano strategico nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è un'urgenza che torniamo a richiamare perché tragedie come quella che ha spezzato la vita di Luana non accadano più”.