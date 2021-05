Dl sostegni: Malpezzi, 'bene impegno governo su risorse per disagio psicologico minori' (2)

04 maggio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "L'urgenza, infatti, è sotto gli occhi di tutti: la condizione di isolamento forzato, la paura della malattia, il cambiamento repentino della routine quotidiana hanno comportato l'aumento, in modo esponenziale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di forme di disagio o di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti e, di conseguenza, delle loro famiglie", dice ancora la Malpezzi.

"Dobbiamo farcene carico in ogni modo: la salute mentale dei nostri figli deve essere una priorità. Si tratta di malesseri e disagi, infatti, che non scompariranno immediatamente al cessare dell'emergenza sanitaria, ma che potrebbero avere conseguenze nel lungo periodo se non affrontati in modo tempestivo e appropriato e che rischiano di dar luogo a una nuova emergenza sanitaria. La parola d'ordine deve essere prevenire”, conclude l'esponente del Pd.