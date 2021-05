Tennis: Binaghi, 'grazie a Vezzali, decisione su pubblico significativa per torneo'**

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Ringrazio il sottosegretario Valentina Vezzali, anche a nome delle decine di migliaia di persone che beneficeranno della sua decisione, per il suo grande impegno e la tenacia di ammettere il pubblico, anche se in misura ridotta, dagli ottavi di finale in poi. Decisione significativa per il nostro torneo, auspicata da tutto il mondo dello sport". Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione degli Internazionali Bnl di tennis.

"Il nostro torneo ha una rilevanza e una visibilità mondiale e siamo orgogliosi di aver ricevuto la deroga dal governo e orgogliosi che il nostro torneo possa rappresentare la prima occasione per dimostrare che il nostro paese si avvia alla normalità e far vedere a quella moltitudine di turisti che normalmente affollano il nostro paese, che l'Italia è nuovamente disposta ad accoglierli, con l'ospitalità per la quale siamo noti nel mondo. La presenza è un'ottima notizia per la sindaca Raggi con la quale continuiamo una proficua collaborazione e devo ringraziarla per il sostegno per l'edizione passata, la più tormentata della storia del nostro torneo", ha aggiunto Binaghi.