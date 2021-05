Covid: Moratti, 'per ora in Lombardia variante indiana non è stata sequenziata'

04 maggio 2021 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Al momento in Lombardia la variante indiana non è stata sequenziata. Lo ha affermato in consiglio regionale la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un'interrogazione.

"in Lombardia, a oggi, non è stata ancora sequenziata alcuna variante indiana del Covid-19. Al momento - ha detto - nei laboratori di riferimento regionale, da dicembre 2020 ad oggi, sono stati identificati: 5.423 casi di variante inglese, 33 di quella sudafricana, 50 di quella giappo-brasialiana, 34 di quella nigeriana. Sono poi stati genotipizzati anche 185 casi definiti come 'altra variante' che - ha sottolineato Moratti - per la Direzione generale Welfare non sono d'interesse scientifico e all'interno della quale non risulta comunque quella indiana".