Lombardia: Borghetti domani a cerimonia Aned al cimitero monumentale

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - In occasione dell'anniversario della liberazione del campo di Mauthausen, avvenuta il 5 maggio 1945, il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, interverrà domani, mercoledì 5 maggio alle 16.30 al cimitero monumentale, alla cerimonia in ricordo dei deportati politici e razziali promossa dall'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned).

Oltre al vice presidente Borghetti, saranno presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i rappresentanti di Aned, Anpi, Cdec, Figli della Shoah, fondazione Memoria della Deportazione, fondazione Memoriale della Shoah, Regione Lombardia e Città metropolitana. Alla cerimonia parteciperanno anche due delegazioni di studenti milanesi e della scuola ebraica.