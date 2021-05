RealSelf acquisisce Gruppo YNS per continuare con la sua visione globale di rendere proficuo ogni investimento nel campo del beauty. Da adesso il nostro servizio verrà esteso al mercato della medicina e chirurgia estetica di Europa, America Latina e molti altri mercati internazionali.

04 maggio 2021 a

- - Ampliando la portata degli utenti a più di 15 paesi, tra cui Spagna, Italia, Francia ed America Latina.

- L'acquisto aggiunge più di tre milioni di utenti attivi al mese

- I portali di RealSelf presteranno servizio a più di 100 milioni di utenti all'anno, in più di 170 paesi.

SEATTLE, 4 maggio 2021 /PRNewswire/ -- RealSelf.com, la Community ed il mercato leader dell'industria della medicina e chirurgia estetica, ha annunciato oggi l'acquisizione di Gruppo YNS, un portfolio di siti web, in cui vengono inclusi multiestetica.com, guidaestetica.it, estheticon.de e multiestetica.mx, offrendo il servizio a milioni di utenti in Europa ed America Latina. Come RealSelf, le piattaforme di YNS forniscono agli utenti servizi di inestimabile valore, tra cui recensioni sui medici ed appuntamenti con i dottori, testimonianze di pazienti, informazioni sui procedimenti medici ed accesso a una Community estremamente impegnata a offrire consigli ed indicazioni utili.

"A seguito dell' acquisizione nel gennaio 2021 di Tajmeeli.com, il principale web site di chirurgia estetica per gli utenti di lingua araba, questi nuovi investimenti fanno si che i portali di proprietà di RealSelf siano i siti web di riferimento nel mondo della bellezza e, allo stesso tempo, si espanda la nostra copertura nel mercato di nuove aree geografiche", ha affermato James Coyle, CEO di RealSelf. "Dalla skincare, a procedimenti meno invasivi e chirurgici, che tu sia a Seattle o in Italia, RealSelf e YNS siamo qui per aiutare i consumatori in ogni fase del loro viaggio verso la bellezza".

I consumatori hanno sperimentato un enorme cambiamento nello stile di vita a causa della pandemia, lo smart working, per esempio, ha permesso di vivere il recupero post operatorio con più discrezione e direttamente nel proprio domicilio. Questi fattori hanno contribuito a fomentare un continuo interesse verso il settore della medicina estetica globale stabilito in 17 miliardi di dollari, con questa acquisizione RealSelf è pronta a soddisfare tutta la richiesta globale dei consumatori.

"RealSelf e YNS sono la combinazione perfetta per sfruttare e creare uno slancio globale nel mercato dell'estetica. Stiamo unendo due team straordinari, orientati al cliente, con la passione per rendere migliore il modo in cui utenti, medici e marche interagiscono, e sono entusiasti di unire le loro forze per accelerare la crescita", ha affermato José Luis Ferrer, CEO di Gruppo YNS. "Combinando la nostra rispettiva esperienza nel mercato con una storia di innovazione trainante, insieme siamo fiduciosi di poter avere un impatto ancora più positivo nel modo in cui i consumatori ricercano i trattamenti cosmetici, condividono le loro esperienze e si connettono con i migliori fornitori".

"In RealSelf ci sforziamo continuamente di fornire informazioni obiettive, di alta qualità e affidabili sulla chirurgia e medicina estetica, in modo che ogni investimento nella bellezza valga la pena", ha affermato Coyle. "Con questa acquisizione, stiamo espandendo ulteriormente la nostra visione in tutto il mondo e, insieme vogliamo che milioni di consumatori prendano decisioni intelligenti e sicure attraverso un numero maggiore di recensioni dei pazienti, foto prima e dopo reali e non ritoccate, accesso ai profili dei migliori esperti in medicina e informazioni approfondite sulle procedure, migliorando di gran lunga l'esperienza di milioni di utenti.

Informazioni su RealSelf, Inc.RealSelf è il sito web che ti aiuta a prendere decisioni in merito a trattamenti estetici e a connetterti con i dottori. Milioni di persone in tutto il mondo contano su RealSelf per trovare informazioni imparziali, recensioni e foto reali dei pazienti, costi e valutazioni del trattamento e medici verificati. Dai prodotti per la cura della pelle di livello medico, alle tecnologie non invasive emergenti, agli interventi di chirurgia estetica, RealSelf rende facile ottenere le informazioni affidabili necessarie per prendere decisioni intelligenti e sicure sui moderni trattamenti di bellezza e sui medici. Per ulteriori informazioni, visita RealSelf News and follow us on Instagram, Facebook, and Pinterest.

Informazioni su YNS La missione di Your New Self è aiutare le persone interessate alla medicina e chirurgia estetica a trovare facilmente informazioni complete, comprese di foto prima e dopo, testimonianze, articoli, video, consigli, medici e prezzi. Le piattaforme YNS accompagnano le persone durante tutto il percorso per aiutarle ad ottenere risultati eccellenti. Gruppo YNS include multiestetica.com, guidaestetica.it, multiesthetique.fr, estheticon.de, estheticon.cz, estheticon.pl, multiestetica.mx, clinicasesteticas.cl, esteticas.com.ar, cirurgia.net e clinicasestetica.com.co

Per ulteriori informazioni puoi visitare YNS About Us.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1502034/RS_Global_View.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676122/RealSelf_Logo.jpg