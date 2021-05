DR: Di Risio, 'siamo brand auto cresciuto di più in 2021, ora espansione all'estero' (2)

04 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Con DR, soprattutto con la nuova F35 che ha un look decisamente distintivo, frutto delle scelte del nostro Centro Stile, cerchiamo di posizionarci più in alto, puntando non solo sul prezzo ma anche sul design: e siamo soddisfatti - spiega Di Risio - perche' ad aprile DR ha rappresentato il 55% dei volumi complessivi del gruppo".

Per confermare il trend di crescita verticale, spiega il fondatore di DR, "andiamo verso una riorganizzazione del gruppo per i due brand, anche perché sono in arrivo novità per entrambi i marchi, sempre però restando nel segmento Suv. Inoltre stiamo lavorando sulla rete, che oggi conta 150 dealer fra DR e Evo, con l'obiettivo di arrivare a 200 entro fine anno e avere una diffusione capillare" sul territorio nazionale.

Ma all'orizzonte si prospettano sfide ancora più importanti: "Speriamo, pandemia permettendo, di proseguire il piano di espansione all'estero che avevamo già avviato. Abbiamo già una trentina di dealer in Spagna, avevamo appena aperto un dealer a Bordeaux nell'ottica di una crescita sul mercato francese, ma ci siamo dovuti fermare, e poi abbiamo un grosso distributore in Bulgaria che copre anche la Macedonia. Ma abbiamo anche contatti aperti in Belgio, Austria e Germania, mercati dove speriamo di poter sbarcare nel 2022".