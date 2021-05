04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - I Mondiali di ciclismo su strada del 2025 si disputeranno per la prima in Africa. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in Ruanda, e Tangeri, in Marocco. L'annuncio della sede arriverà il 24 settembre 2021 in occasione dei Mondiali in programma in Belgio. Ad annunciarlo il presidente dell'Uci, David Lappartient.