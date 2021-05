Tennis: Cozzoli, 'presto via a iter copertura Centrale Foro Italico'

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'auspicio di Sport e Salute è che la copertura del Centrale del tennis si possa fare presto, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del Foro Italico". Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, durante la presentazione degli Internazionali Bnl di tennis allo stadio Olimpico di Roma. Sulla copertura del Centrale completato l'iter di sottoscrizione del protocollo si è passati all'individuazione dei membri della commissione di gara. "Questo progetto chiaramente dovrà essere rapido nella sua esecuzione, anche perché i 33 progetti pervenuti saranno valutati fino all' individuazione del soggetto vincitore". Per quanto riguarda le altre novità riguardanti la zona del Foro Italico e in particolare lo stadio Olimpico, Cozzoli ha anche ufficializzato il via al tour dello stadio Olimpico per tifosi e appassionati: "Abbiamo pensato di lanciare il tour del Foro Italico, una mia idea già dal secondo giorno da presidente di Sport e Salute. Mi sono emozionato, e ho pensato perché non condividerla con tutti. Nei prossimi giorni lo inaugureremo in vista dell'Europeo di calcio".