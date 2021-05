Turismo: Draghi, 'green pass in Ue da metà giugno, in Italia da seconda metà maggio'

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore già a partire dalla seconda metà di maggio". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla conferenza stampa sull'esito della riunione ministeriale del G20 Turismo.