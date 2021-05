04 maggio 2021 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Si interrompe il trend di riduzione dei ricoverati negli ospedali lombardi. Da ieri sono ricoverati nei reparti Covid 48 pazienti in più, per un totale di 3.263 posti letto occupati. Nelle terapie intensive ci sono dieci pazienti in meno a fronte di 25 nuovi ingressi, per un totale di 525 ricoverati.