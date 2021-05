Monza: uomo asserragliato in casa armato, esplosi colpi, sul posto carabinieri e vigili

04 maggio 2021 a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - A Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, un uomo armato è barricato in casa da questa mattina, dopo una lite con la moglie. Al momento sarebbe solo, ma avrebbe già esploso alcuni colpi di pistola, tanto che da ore è in corso una trattativa con le forze dell'ordine presenti sul posto che stanno provando a convincere l'uomo a desistere e a uscire dall'abitazione. All'intervento di emergenza, coordinato dai carabinieri di Desio, partecipano anche la polizia locale di Nova Milanese e i vigili del fuoco.