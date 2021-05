Rai: Renzi, 'Report? Servizio di ieri da studiare in manuali complottismo'**

04 maggio 2021 a

a

a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "A proposito di Rai, Report. Ieri è andato in onda un servizio che andrebbe studiato nei manuali di complottismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Nella storia di Report -argomenta Renzi- ci sono molti punti oscuri. Seguite la storia. Quattro mesi fa, una donna, che di mestiere fa l'insegnante, si ferma in Autogrill perché suo padre sta male. Dispiace. Mentre il padre sta male, la signora si insospettisce perché vede un tipo 'elegante ma losco' che si aggira nervoso in attesa di qualcuno. Come fanno tutti quelli che hanno un padre che sta male in auto, la signora si disinteressa del padre e inizia con un telefonino a girare - senza scendere dalla sua macchina - un video del tipo 'elegante ma losco'".

"A quel punto arriva una macchina: è Renzi, losco ma non elegante, e soprattutto immancabile convitato di pietra di tutti gli scandali repubblicani. Renzi e l'altro, il tipo elegante ma losco, stanno 40 minuti a chiacchierare fuori dall'Autogrill, peraltro Renzi senza cappotto il 23 dicembre, in mezzo alla gente che passa, e la signora continua a videoregistrare con sprezzo del pericolo".