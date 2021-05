Musica: Santa Cecilia, dal 13 maggio concerti aperti al pubblico, si inizia con Beatrice Rana

04 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Dopo il concerto di apertura del 26 aprile scorso, che ha visto Antonio Pappano sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per una serata dedicata ai volontari della Croce Rossa, il cartellone di concerti dell'Accademia si arricchisce di nuovi appuntamenti a partire da giovedì 13 maggio. Sei concerti, quindi, nei mesi di maggio e giugno, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma che riaccoglierà l'amato pubblico dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia.

Il primo appuntamento, giovedì 13 ore 19.30 (repliche venerdì 14 ore 19.30 e sabato 15 ore 18) vede protagonista una virtuosa della tastiera, Beatrice Rana, che sarà protagonista di una pagina giovanile di Brahms, dal carattere fortemente romantico e dalla gestazione faticosa, il Concerto per pianoforte n. 1. Per l'occasione, debutta sul podio dell'Orchestra il direttore inglese Alpesh Chauhan, Direttore Musicale della Birmingham Opera Company che dirigerà anche un capolavoro del sinfonismo novecentesco, la Sinfonia n. 6 di Šostakovič. Si prosegue con due concerti del Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto da Piero Monti, sabato 22 maggio.

Il primo, alle ore 17, “Un italiano a Parigi – Rossini & C.” impagina musiche di Rossini, Meyerbeer e Gounod. Il secondo appuntamento, alle ore 19.30 dal titolo “Vienna VS Budapest – J. Brahms, Valzer e Czarde” presenta musiche di Brahms. Mercoledì 26 maggio alle ore 19.30 (repliche giovedì 27 ore 19.30 e venerdì 28 ore 19.30) Carlo Rizzari leverà la bacchetta per dirigere Orchestra e Coro di Santa Cecilia nel Nachtlied op.108 di Schumann e nella la Sinfonia n. 1 di Mendelssohn. Apre la serata un fuoriclasse del clarinetto, il primo flauto dell'Orchestra ceciliana Alessandro Carbonare, che si esibirà in uno dei due capolavori scritti da Carl Maria von Weber, il Concerto per clarinetto n. 2.