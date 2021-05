Governo: Meloni, 'ecco nostre proposte per rilancio Italia, Draghi fermi arroganza sinistra'

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Una mozione parlamentare che "tocca molte battaglie storiche di Fratelli d'Italia e anche del centrodestra, per consentire un riequilibrio delle politiche del Governo Draghi a favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa per l'illustrazione di una mozione parlamentare sul rilancio economico dell'Italia, insieme al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e al responsabile Programma del partito, Giovanbatista Fazzolari.

"Ci aspettiamo -ha aggiunto la leader di Fdi- che il presidente del Consiglio si esponga, chiedendo a pezzi della sua maggioranza, segnatamente a quelli della sinistra, di non pretendere di fare la parte del leone. Ovviamente non ci aspettiamo che tutti i punti di questa mozione vengano approvati, se venissero invece bocciati tutti sarebbe l'ennessima dimostrazione di un Governo troppo spostato a sinistra, ostaggio di un'arroganza della sinistra che pretende di poter contare su pezzi del centrodestra per rimanere al Governo senza fare mai mezzo passo indietro rispetto alle sue pretese. Porteremo" la mozione "in Aula chiedendo la votazione per parti separate e speriamo che alcune di queste cose vengano accolte".

Tra i 25 punti contenuti nel documento il raddoppio dei ristori; lo stop al coprifuoco; l'abolizione del tetto all'uso del contante; la riforma fiscale con l'obiettivo della flat tax e della revisione della no tax area; l'ampliamento dell'uso del golden power; la web tax; le risorse per il potenziamento del trasporto pubblico locale; i sostegni per le zone terremotate; gli interventi per Roma capitale.