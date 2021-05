Canottaggio: Abbagnale, 'i 5 azzurri positivi al Covid sono guariti e stanno benne'

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un piccolo focolaio di Covid all'interno del gruppo azzurri, si sono ammalati in totale 5 ragazzi, per fortuna si sono negativizzati e stanno tutti bene". Lo dice il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, all'Adnkronos. "In questo momento abbiamo una nazionale divisa in due con una squadra già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo, che sta completando la preparazione, e una che tenterà un' ulteriore qualifica per i posti ancora a disposizione. I casi Covid si sono verificati in questo secondo gruppo. Per fortuna ora il problema è alle spalle e guardiamo ai ripescaggi olimpici con fiducia".