Canottaggio: Abbagnale, 'andiamo a Tokyo con l'obiettivo di migliorare Rio 2016'

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "I risultati degli ultimi Europei sono stati confortanti, la preparazione, nono stante qualche intoppo, sta andando bene e guardiamo ai Giochi con fiducia. L'obiettivo è senz'altro di migliorare il bottino di due medaglie di bronzo che conquistammo a Rio 2016, il sogno è quello di tornare sul gradino più alto che manca da Sydney 2000". Così all'Adnkronos il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, sugli obiettivi a 5 cerchi del remo azzurro.

"Sarà un'Olimpiade complicata, con tante incognite, nel bel mezzo di una pandemia e fare pronostici sarebbe un azzardo -prosegue il due volte campione olimpico-. Speriamo di completare al più presto la vaccinazione di tutti i nostri ragazzi, così da poter lavorare più tranquilli in questi ultimi due mesi. Noi puntiamo ad avere tre barche in grado di lottare per la medaglia d'oro, se così sarà sono convinto che almeno una ce la farà. Incrociamo le dita".