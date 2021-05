Infortuni: Marcucci e Malpezzi, 'Casellati costituisca commissione inchiesta'

05 maggio 2021 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Dall'inizio della legislatura, il Senato non ha mai costituito la commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Il Pd, in data 7 ottobre 2020, ne ha formalmente chiesto la convocazione, segnalando anche i suoi componenti. Bene ha fatto la senatrice Fedeli a ribadirlo con forza in Aula. Di fronte alla continua emergenza, e all'ultimo drammatico incidente avvenuto a Prato, chiediamo che la Presidente Casellati proceda immediatamente alla costituzione della commissione”. Così il senatori del Pd Andrea Marcucci e la senatrice Simona Malpezzi, presidente del gruppo dem a Palazzo Madama.