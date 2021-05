Caso Denise: controlli dei Carabinieri anche nel garage della palazzina

05 maggio 2021 a

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - Controlli dei Carabinieri anche nel garage della palazzina di via Pirandello, a Mazara del Vallo (Trapani), dove dalle 12.30 circa i Carabinieri stano facendo una ispezione. La palazzina era stata abitata in passato da Anna Corona, la madre della sorellastra di Jessica Pulizzi. Ma oggi appartiene a una coppia di emigrati in Svizzera. Due militari sono entrati nel garage, usando le chiavi della custode, ma dopo pochi minuti sono usciti.