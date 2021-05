Covid: Moratti all'hub ex Philips Monza, qui somministrate 12mila mila dosi (2)

05 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Questo hub, per Regione Lombardia, "è un fiore all'occhiello -ha sottolineato la vicepresidente-. Il merito va attribuito in particolar modo al personale sanitario, ai volontari e ai rappresentanti della Protezione civile che ogni giorno si prodigano per far funzionare tutto al meglio. Infine merita il doveroso apprezzamento e un plauso la preziosa disponibilità del privato a offrire una location così. È un valore aggiunto importante qui, come in tante altre situazioni della nostra Lombardia".

L'Hub è nato dalla collaborazione di Ats Brianza, Asst Monza, Istituti Clinici 'Zucchi', Comune di Monza, Croce Rossa di Monza e Compagnia italiana molle acciaio (Cima spa). L'area si estende per 2.500 metri quadrati ed è stata messa a disposizione dalla famiglia Bellazzi, proprietaria della Cima spa, per rispondere alle esigenze del territorio e accelerare le vaccinazioni di massa. Nel centro operano 50 operatori sanitari, 6 dipendenti addetti all'accettazione e alla registrazione della vaccinazione e 10 volontari della Protezione civile.