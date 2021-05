Sfida ad alta velocità con realme 8 5G:ambassador del primo evento italiano di realme il pluripremiato campione di motocross Antonio “Tony” Cairoli

05 maggio 2021 a

(Adnkronos) - • Il prossimo 12 maggio alle ore 14.00 appuntamento con la #199Challenge, un'inedita sfida tra influencer a bordo delle potentissime KTM EXC e SX

• Durante l'evento verranno svelati prezzi e disponibilità dei nuovi smartphone realme 8 5G e realme 8, insieme ai nuovi auricolari smart Buds Q2

Milano, 5 maggio 2021 — Che cosa hanno in comune

“La velocità è nel mio DNA e, anche quando non sono in sella, punto a vivere in ogni occasione esperienze senza compromessi. Per questo mi affido solo a dispositivi che mi mandino 'su di giri', proprio come la mia moto. Facendomi assaporare la velocità anche fuori dalla pista, realme 8 5G è quindi il compagno ideale per me. Dai download di film e musica alla potenza estrema quando gioco, questo smartphone dà gas alle mie giornate anche quando non sono in moto. Sono davvero contento di collaborare con un brand giovane e pronto a osare come realme per far sperimentare a tutti l'ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile, come quella di realme 8 5G”, ha commentato il pluricampione di motocross Tony Cairoli, ambassador dell'evento.

Tony Cairoli sarà il giudice d'eccezione di una sfida in pista tra influencer ad alto tasso adrenalinico. Andrea Pirillo e Edoardo Jannone saliranno a bordo di due potenti moto da fuoristrada KTM EXC e SX 2021, e cercheranno di battere il velocissimo realme 8 5G, che sarà nelle mani di due personaggi d'eccezione come S7ormy e HiMorta. I popolari gamer, sfruttando tutta la potenza del 5G, dimostreranno quanto lo smartphone sia performante, anche nelle sfide di gaming più adrenaliniche.

Chi sarà più veloce? Per scoprirlo, alle ore 14.00 del 12 maggio basta collegarsi al canale

realme 8 5G

realme 8 5G integra MediaTek Dimensity 700, il processore più potente del segmento. Questo chipset 5G combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz, per una migliore esperienza sia sotto il profilo della qualità delle animazioni che in termini di scorrimento delle schermate e durante le sessioni di gioco.

Per assicurare agli utenti un utilizzo prolungato dello smartphone senza doversi preoccupare costantemente della sua autonomia, realme 8 5G integra una batteria da 5000 mAh. Poiché il 5G comporta generalmente consumi più elevati, realme ha anche introdotto Smart 5G Power Saving, una tecnologia all'avanguardia per garantire un'ottima durata della batteria.

realme 8

Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, realme 8 è super sottile e leggero, risultando estremamente comodo anche quando lo si utilizza per lunghi periodi. Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero. La fotocamera di realme 8 dispone anche della modalità Starry, per scattare foto incredibilmente nitide del cielo stellato, e un algoritmo per la fotografia Tilt-shift che consente di ottenere un sorprendente “effetto miniatura” e di personalizzare la sfocatura della scena a proprio piacere. Con realme 8 è anche possibile registrare video in modalità Dual-view, una funzione che consente agli utenti di realizzare clip eccezionali utilizzando contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore.

realme Buds Q2

Questi nuovi auricolari TWS dispongono di ENC (Environmental Noise Cancellation), per ridurre al minimo i suoni dell'ambiente circostante e certificazione IPX4 e, grazie a una latenza ultra-bassa, consentono di godersi al massimo ogni sessione di gioco.

