Calcio: Pasqualin su Mou, 'è come se ai romanisti fosse apparsa la Madonna a Monte Mario'

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il ritorno di Mourinho in Italia, e ancor di più l'approdo alla Roma, "è sicuramente dal punto di vista emotivo una grande eccitazione collettiva: come se fosse apparsa la Madonna a Monte Mario". Lo dice all'Adnkronos Claudio Pasqualin, storico procuratore di calcio. "I tifosi hanno avuto una visione che si trascineranno per un po', anche a prescindere dai risultati. Insomma uno stato di esaltazione collettiva, ma anche -sottolinea- una coraggiosa presa di posizione dei Friedkin, che vogliono emergere dal grigiore delle ultime stagioni".

Lo Special One "partirà con ambizioni grandi: non è abituato ad accontentarsi, al di là della sua altalenante esperienza inglese. E saprà anche determinare il mercato della società, la Roma andrà soprattutto sui suoi nomi, che non è detto siano importanti ma dovranno essere dei marines che vanno all'attacco col loro sergente, con il Mou condottiero e domatore di uomini".

La variabile che potrebbe far saltare l'esaltazione è che "dovrà fare i conti con una realtà molto particolare come quella romana. Ma lui la tempra ce l'ha, è ruffiano e accattivante, il daje la dice lunga, come il pirla a Milano".