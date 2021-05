Covid: in Lombardia su 50.251 tamponi, 1.557 positivi (3%), calano i ricoveri

05 maggio 2021 a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 50.251 tamponi effettuati, sono 1.557 i nuovi positivi (tasso 3%). I guariti/dimessi sono 2.420. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). Questi i principali dati del bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Più in particolare, i 50.251 tamponi effettuati, di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici, portano il totale complessivo a 9.669.592 unità.

Dei 1.557 nuovi casi positivi, 72 sono 'debolmente positivi'. I guariti/dimessi ammontano a un totale complessivo di 731.260 (+2.420), di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 519 (-6), i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.188 (-75). Il totale dei decessi è di 33.046 unità (+32).