Tv: Gene Gnocchi, ‘la libertà di satira va sempre salvaguardata'**

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - La satira e la libertà di espressione devono essere sempre protette perché ci sono gli strumenti legali per difendersi da eventuali offese. La pensa così il comico Gene Gnocchi che, parlando con l'AdnKronos, dice la sua a proposito delle polemiche divampate dopo il monologo che il duo Pio e Amedeo ha dedicato al tema del politicamente corretto andato in onda nell'ultima puntata del programma di Canale 5 ‘Felicissima serata'. “La libertà di satira – dice infatti Gnocchi - e soprattutto la libertà di espressione, vanno sempre salvaguardate considerando il fatto che ci sono gli strumenti per agire nei confronti di chi la esercita. Per me va consentito tutto: chi è oggetto della satira, se si ritiene diffamato, può rivolgersi ad un giudice. Il discrimine ovviamente è che io non rechi danno ad alcuno”.

Scendendo poi nel dettaglio, Gnocchi afferma che il duo composto da Pio e Amedeo ha dato vita “ad un monologo teorico. Forse - osserva - era più giusto entrare nell'argomento, fare una cosa specifica presentando un pezzo sulle persone di colore o sui gay. Quello che hanno proposto è stato in realtà un approccio teorico, un monologo di principio. Mi sarei aspettato di sentire cosa ne pensavano loro di un argomento e non quello che io posso dire o meno”, conclude.