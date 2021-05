Covid: Giani, 'Con il 97% Toscana ha la copertura più alta degli over 80 in Italia'

05 maggio 2021 a

Firenze, 5 mag. - (Adnkronos) - "La Toscana è pienamente in linea con il piano vaccinale. Con il 97% ha la copertura più alta degli over 80 in Italia. Già coperto oltre il 65% dei 70-79, e gran parte dei fragili e caregiver già vaccinati o con appuntamento: con queste sufficienti coperture abbiamo aperto oggi ai 65-69. Se qualcuno ha avuto perplessità all'inizio, oggi la Toscana è un modello di sistema efficiente e organizzato riconosciuto a livello nazionale. Avanti tutta con i vaccini". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.