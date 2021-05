Calcio: prefetto Milano, 'no festa scudetto sabato, ma quando condizioni lo consentiranno'

05 maggio 2021 a

a

a

Milano, 5 mag.(Adnkronos) - Sabato 8 maggio non ci sarà una 'festa dello scudetto', che invece sarà promossa dall'Inter, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno. Lo comunica la prefettura di Milano.

"La tifoseria organizzata -fa sapere la prefettura- ha tuttavia preavvisato, per quel giorno, una manifestazione di sostegno ai giocatori in prossimità dello stadio Meazza e si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate".