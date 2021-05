05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il Pd resta fermo sulla posizione del rigore? "Assolutamente sì per un motivo molto semplice: noi siamo per le riaperture, noi non siamo per le richiusure. Ma se si riapre non in sicurezza, ci saranno di nuovo le chiusure". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg3.

"Noi siamo per riaperture irreversibili ecco perchè bisogna farlo responsabilmente, bene e nei tempi giusti".