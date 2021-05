Calcio: Prefetto Milano, 'sabato nessuna zona rossa ma alcolici vietati fino alle 22'

05 maggio 2021 a

Milano, 5 mag.(Adnkronos) - Nessuna 'zona rossa' sarà istituita a Milano sabato 8 maggio, in occasione della prossima partita in casa dell'Inter e in vista dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Lo assicura la prefettura, spiegando che, tuttavia, "nelle aree attigue alla zona di San Siro vigerà il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Analogo provvedimento sarà vigente in zona Duomo, che sarà inotre presidiata dalle forze dell'ordine in funzione di prevenzione antiassembramento".

L'impegno su queste aree, avverte la prefettura, "si aggiunge a quello già attuato lo scorso fine settimana -che resta invariato- nelle zone della movida, Darsena, Colonne di San Lorenzo / Corso di Porta Ticinese, Corso Como / Garibaldi, Corso Sempione / Arco della Pace, Brera".