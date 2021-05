Infortuni: Meloni, 'politica lavori unita affinché non si ripetano più drammi'

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "L'ennesima inaccettabile morte sul lavoro. Lascia due bimbe piccole e la moglie, Cristian perde la vita a 49 anni schiacciato da una fresa. Ci stringiamo a tutti i suoi cari per questa tragedia inconcepibile. La sicurezza sul lavoro è un tema che non può essere rimandato e su cui la politica deve lavorare unita affinché non si ripetano più questi drammi: lo dobbiamo a Cristian, a Luana e a tutte le vittime sul lavoro". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.