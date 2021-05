Turismo: Letta, 'da Pd pacchetto 'vacanze italiane 2021' per estate di successo'(2)

05 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Intanto l'estensione dell'ecobonus anche per le strutture alberghiere, a cui bisogna togliere anche la seconda rata dell'Imu", dice Letta al Tg3. "Poi per il turismo italiano è essenziale rilanciare il bonus vacanze ma farlo meglio dell'anno scorso, meno burocratico e poi rifinanziare i voucher e fare un fondo di garanzia per le agenzie di viaggio. Così facendo può essere di nuovo un'estate di grande successo per il turismo".

Ma così non si rischia di trascurare altre categorie come commercianti e piccoli ristoratori? "No perchè per quelle categoria -risponde Letta- ci sarà l'intervento sui fissi nello stesso decreto e poi se riparte il turismo sarà una cosa importante anche per loro".