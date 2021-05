Covid: Serracchiani, 'linea governo su riaperture giusta, no a propaganda Lega'

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il green pass italiano che partirà dal 15 maggio non è solo un importante stimolo per la ripresa del turismo, settore tra i più colpiti a causa della crisi sanitaria, ma anche la prova che la linea del governo sulle riaperture sta dando i frutti attesi. Garantire la ripresa delle attività economiche in sicurezza è la via per restituire ossigeno all'economia senza correre il rischio di nuove drammatiche chiusure. Non ha senso e andrebbe assolutamente evitata la propaganda leghista sul coprifuoco per dimostrare che c'è chi vuole 'liberare' gli italiani e chi invece vuole tenerli rinchiusi. Così non si rende un buon servizio alla verità né alla forza e credibilità dell'azione di governo". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.