Scuola: Gissi (Cisl), 'sanificatori? Meglio non centralizzare e ormai fondi assegnati'

05 maggio 2021 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Pur rendendomi conto che i sanificatori potrebbero essere una soluzione valida ed utile alla scuola in sicurezza, in questo momento meglio lasciare decidere i singoli presidi. Sapendo cosa è accaduto con i banchi, non so se una gestione centralizzata sia una cosa ottimale né credo ci siano più le condizioni perché oramai i finanziamenti sono stati assegnati". Lo dice all'Adnkronos Maddalena Gissi, segretario nazionale di Cisl scuola.