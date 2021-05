M5S: Spadafora, 'c'è rischio scissione, si cambi subito o non se ne esce'

05 maggio 2021 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo infilati da soli in un caos inestricabile sul piano amministrativo". Lo dice Vincenzo Spadafora ad Huffpost. "Se il M5S non ha ora, subito, la capacità di fare uno scatto non se ne esce. La mia proposta è semplice: autoconvocare un'assemblea degli eletti ad ogni livello, dai comuni al Parlamento, e cercare insieme, discutendo, il modo di tagliare questo nodo".

"Mi sembra evidente, e credo che chi ci ha portato fin qui debba assumersene tutta la responsabilità" ma "non basta oggi chiedere le dimissioni di Crimi o di altri, servirebbe a poco". E su Giuseppe Conte: "Conte dovrebbe rappresentare un valore aggiunto a questa storia senza doversene inventare una nuova".

"La stragrande maggioranza dei parlamentari ha versato quanto stabilito, nonostante la confusione degli ultimi mesi. Oggi tra i miei colleghi c'è solo tanto smarrimento perché nessuno detta più una linea da quando Di Maio si è dimesso. Successivamente si sono prese decisioni che venivano di continuo cambiate secondo gli interessi del momento di qualcuno. Ora serve chiarezza per tenere il gruppo unito ma il rischio di scissione è ormai dietro l'angolo". Scissione di chi? "Di una parte del gruppo parlamentare che potrebbe pensare a un nuovo progetto politico".