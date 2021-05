Zalando: trimestre record per ricavi (+46,8%), aggiorna stime 2021

06 maggio 2021 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Zalando chiude un trimestre record sul fronte dei ricavi e aggiorna le stime per l'anno fiscale 2021 dopo la "crescita eccezionalmente forte e redditizia nel primo trimestre", con livelli di crescita "continuati nel secondo trimestre e prospettive stabili per la seconda metà dell'anno".

Il Gross Merchandise Volume è salito a 3,15 miliardi nel primo trimestre 2021 dai 2 miliardi del 2020 (+55,6%); i ricavi ammontano a 2,23 mld (+46,8%). Il gruppo è tornato in utile per 34,5 milioni. “Nel primo trimestre del 2021, Zalando ha registrato la crescita più forte dalla quotazione in borsa nel 2014. Vediamo il nostro business di piattaforma svilupparsi a una velocità sempre crescente, creando vantaggi per clienti e partner e permettendoci di fare rapidamente passi da gigante nel nostro viaggio per essere lo Starting Point for Fashion", spiega David Schröder, Chief Financial Officer di Zalando.

Il gruppo ha raggiunto 41,8 milioni di clienti attivi e prevede un aumento del Gmv tra il 31% e il 36% e un Ebit rettificato di 400-475 milioni per l'anno fiscale 2021.