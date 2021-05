Dominio Pubblico lancia MA®T : a Roma, 650 mq e 14 street artist per un nuovo Monumento alla Memoria

06 maggio 2021 a

(Roma, 6 maggio 2021) - Roma, 6 maggio 2021 - Dal 5 maggio 2021 Roma ha un nuovo monumento alla memoria, un monumento contemporaneo, in grado di far incontrare vecchie e nuove generazioni, raccontando la storia della città attraverso il linguaggio della street art e regalando al territorio 650 mq di storytelling urbano.

E' il nuovo progetto nato da Dominio Pubblico e la curatela di Gojo, “MA®T - Millennials A®T – annualità 2020” che, forte della “matita” di 14 artisti ha ridipinto e ripensato i muri dell'Istituto Comprensivo Poggiali-Spizzichino, all'interno del Municipio VIII, raccontando a colori la città e i suoi ricordi. Le attività sono state realizzate con in collaborazione con Retake Roma, che con i suoi volontari ha facilitato il recupero dell'area e l'interazione tra attori del territorio, studenti e artisti.

Roma, Territorio, Narrazione attraverso i fiori della Memoria: questi i temi affrontati e trasformati in opere d'arte permanenti, murales dalle caratteristiche, dagli stili e dall'approccio differente affidati ad Alessandra Carloni, Alice Pasquini / UNO, Claudio, Collettivo 900, Dez.Midez, Jerico, Krayon, Lola Poleggi, Lus57, Marta Quercioli, Olives, Orgh, Zara Kiafar e Gojo. Un'occasione di riqualificazione e rigenerazione urbana per disegnare sui muri un capitolo della nostra storia condivisa, facendo dialogare tra loro le diverse generazioni e compagini sociali.

Dopo “Cantieri San Paolo”, Dominio Pubblico torna con “MART - Millennials A®T Work” a proporre una nuova visione di tessuto sociale e cittadino, scegliendo come teatro il quartiere Montagnola, simbolo della Resistenza, dove la memoria permea muri e strade. Un modo per proporre nuovi percorsi cittadini, affidandoli a una squadra di artisti, alcuni già affermati di fama nazionale e internazionale, altri emergenti e appartenenti al territorio: romani simbolo della nuova romanità, in una virtuosa collaborazione tra nuove istanze sociali e istituzioni.

Ogni artista ha lavorato su un fiore, ogni artista ha proposto una sua visione della città attraverso un'immagine che da personale diventa simbolo universale, con un particolare occhio alle donne della memoria: sognatrici, rivoluzionarie, protagoniste.

Progetto di Dominio Pubblico con la curatela di Paolo Colasanti in arte Gojo, “MA®T - Millennials A®T Work” è promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali.

MA®T - Millennials A®T Work dal 5 maggio sarà Open MA®T: la staffetta di eventi aperti al pubblico per scoprire da vicino le opere e la riqualificazione urbana con virtual tour e laboratori a cura di Dominio Pubblico e Retake Roma.

Mercoledì 5 e venerdì 7 maggio alle ore 17.00 il pubblico potrà avvicinarsi alle opere e ai suoi creatori con Anima Urbis: virtual tour, a cura di Dominio Pubblico in collaborazione con Monoscopio – diretto da Giacomo De Angelis e con la partecipazione dei Troopers U25 di Dominio Pubblico. Ogni replica del tour presenterà nuovi ospiti e attori sociali del territorio di riferimento. Il 6 maggio dalle 11.00 alle 13.00 spazio alla rigenerazione urbana con Retake A®T Work laboratorio di recupero e valorizzazione del territorio a cura di Retake Roma – condotta da Paolo di Pasquale.

Tutti gli eventi saranno trasmessi on-line sulla pagina fb di Dominio Pubblico -

MA®T - Millennials A®T Work si svolge in collaborazione con il Municipio VIII di Roma.

