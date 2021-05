Covid: in Lombardia seconda dose Pfizer Moderna a 42 giorni a partire da domani

06 maggio 2021 a

a

a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - In Lombardia sarà a partire dalle prenotazioni di domani, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi di Pfizer e Moderna saranno fissate nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti.

Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l'appuntamento per il richiamo. "In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone”, ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo.