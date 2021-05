Superbonus: Tajani, 'sarà nel Bilancio, FI avanti per finanziamento e semplificazione'

06 maggio 2021 a

Roma, 6 mag (Adnkronos) - "Siamo al lavoro con il ministro Brunetta, con i nostri parlamentari, per ridurre gli impacci burocratici e per un utilizzo proficuo del superbonus. Siamo convinti che debba essere inserito nel sistema della riqualificazione e rigenerazione urbana non solo per il 110% ma anche ai livelli più bassi". Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo all'evento on line dell'Ance sul superbonus.

"I nostri ministri si sono battuti fortemente per andare avanti con il super bonus, perchè venisse prolungato non solo per le case popolari, come voleva il M5s, ma per tutti -ha spiegato il vice presidente di FI-. Ci sarà nel prossimo bilancio. Andiamo avanti per il finanziamento e la semplificazione, è un impegno preso da Brunetta, che è lavoro, me lo ha assicurato ieri".