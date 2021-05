Covid: Accademia Filarmonica riparte dal vivo con il progetto 'Lessico Schumann' (3)

06 maggio 2021 a

(Adnkronos) - L'incontro successivo sarà scandito dalla parola Enigma (16 maggio), che ricorda l'attrazione di Schumann per i giochi di parole, gli anagrammi, i linguaggi segreti, come sono i codici che più volte ha usato nelle sue composizioni per legare i nomi delle persone alle note musicali. La destinataria della maggior parte della sua fantasia simbolica è ovviamente Clara, cardine della sua vita intellettuale e affettiva. Attorno a lei, si è sviluppato un intreccio di riferimenti privati, di omaggi impliciti, di dialoghi segreti rintracciabile nei lavori sia di Clara stessa che di Robert.

Seguiranno gli appuntamenti Affinità elettive (23 maggio), Fantasia (30 maggio), Poesia (3 giugno) e Pazzia (6 giugno). Tanti i giovani musicisti chiamati a raccolta: ben sette pianisti (Lavinia Bertulli, Costanza Principe, Marina Pellegrino, Michele Giorgi, Giulia Loperfido, Maddalena Giacopuzzi, Ludovica Vincenti), cui si aggiungono il clarinetto di Alice Cortegiani, il violino di Ivos Margoni, la viola di Matteo Rocchi e i violoncelli di Ludovica Rana e Stefano Bruno. 'Lessico Schumann' si inserisce nell'ambito della rassegna 'La musica da camera dal barocco al contemporaneo' realizzata con il contributo della Regione Lazio.