Caso Denise: ex Procuratore Di Pisa, 'l'ispezione dopo 20 anni? Un'attività ad uso mediatico' (2)

(Adnkronos) - "Io sono andato nel 2008 e dopo qualche mese fu rinviata a giudizio Jessica Pulizzi", spiega ancora il magistrato, oggi in pensione. Pulizzi è la figlia di Piero Pulizzi, il padre naturale di Piera Maggio. La ragazza era finita sotto processo per sequestra di minori ma fu assolta da tutto nei tre gradi di giudizio. Poi, Alberto Di Pisa ricorda un altro fatto: "Quando arrivai io scoprii che non era mai stata fatta una perizia grafica sul registro dell'albergo in cui lavorava Anna Corona" la madre di Jessica Pulizzi.

"La feci fare io, ebbene la perizia grafica fece emergere che la firma non era della Corona ma di una collega. Perché Anna Corona era uscita a mezzogiorno, prima del previsto, dopo una telefonata della figlia Jessica. Si allontanò dall'albergo in cui lavorava e fece firmare l'amica". Secondo Di Pisa "quella perizia sulla calligrafia poteva essere fatta prima", "Non ci voleva molto - dice - emerse così solo dopo anni che la Corona non firmò sul registro al lavoro perché era andata via prima". (di Elvira Terranova)