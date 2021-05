Infortuni: funerali di Luana lunedì celebrati dal vescovo di Pistoia**

06 maggio 2021 a

Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - I funerali di Luana D'Orazio, la 22enne operaia morta il 3 maggio in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato), avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Cristo Risorto, in via Don Lorenzo Milani, a Spedalino Asnelli, località del comune di Agliana (Pistoia), il prossimo lunedì, 10 maggio, alle ore 15. Il rito funebre sarà presieduto dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Lo rende noto la Diocesi di Pistoia. La famiglia di Luana ha scelto la chiesa del paese dove la giovane è cresciuta e viveva. Nello stesso giorno il Comune di Pistoia proclamerà il lutto cittadino.